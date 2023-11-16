В собственном доме вместе с супругой: в России загадочно умер экс-командующий 6 армией ВВС и ПВО

В России продолжают таинственно умирать представители высшего военного руководства страны-агрессорки и близкие к Кремлю лица. Эта судьба не обошла и бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО.

Речь идет о 68-летнем Владимире Свиридове. Его нашли мертвым в собственном доме.

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Умерли неделю назад

Тело Свиридова было обнаружено 15 ноября в поселке Аджиевском Ставропольского края. Рядом с ним нашли и тело его 72-летней жены Татьяны.

Как пишут российские источники, военный и его женщина скончались еще неделю назад.

По данным СМИ, признаков насильственной смерти на телах нет. Кроме того, в доме супругов произвели замеры и не обнаружили превышение допустимой концентрации вредных веществ. А значит, точной причины смерти пока установить не удалось.

Удивительно умирают не только генералы, но и топ-менеджеры

: Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 годы.

Так, 24 октября в России в возрасте 66 лет скончался Владимир Некрасов – председатель совета директоров "Лукойла". По официальным данным, причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Говорят, что чиновник умер у себя дома в Серебряном Бору. В нефтегазовой отрасли он работал более 50 лет и получил награды от кремлевского режима. Следует отметить, что в России происходит настоящий "мор" среди бизнесменов и топ-чиновников. За последний год умерли около 40 из них. Тем временем Некрасов – третий топменеджер "Лукойла", скончавшийся за 1,5 года.

Два генерала за один день

16 августа при загадочных обстоятельствах к "Кобзону" отправились сразу два генерала. Так, стало известно, что в Рязанской области умер бывший руководитель Службы охраны на Кавказе генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, отбывавший тюремное наказание за взяточничество.

Тем временем в Москве умер 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной армией в войне против Украины.