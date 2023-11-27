Убийцы были из Луганской области: подробности казни украинского писателя Владимира Вакуленко

Во время оккупации Харьковской области в марте 2022 года россияне казнили украинского писателя Владимира Вакуленко. Спустя более чем полтора года с момента этого преступления правоохранителям удалось идентифицировать вероятных убийц украинца.

За почти год расследования следователи провели около 40 допросов и около 3 десятков опознаний. Кроме Вакуленко, в родном селе писателя убили еще участника АТО и еще двух человек.

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Что рассказали родители Вакуленко о смерти своего сына

Отец Владимира рассказал, что его сын в своей комнате в селе Капитоловка Харьковской области последний раз был 24 марта 2022 года. Именно в этот день детского писателя схватили россияне.

Мужчина подчеркнул, что его сын был патриотом, участником Революции достоинства, а также любящим отцом двух сыновей. С младшим Виталием у них была особая связь, ведь мальчику диагностировали расстройство аутичного спектра, так что Владимир был всегда рядом с ним.

Теперь о своем сыне Вакуленко старший вспоминает у памятной вишни в саду, где закопали дневник Владимира. В нем писатель делал свои оккупационные заметки.

Он знал, что его убьют. Он знал,

– сказал отец Владимира.

В следствии установили, что Вакуленко забрали оккупанты из-за патриотической позиции. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что сначала враги допрашивали писателя и подвергали пыткам.

"Владимира Вакуленко заставляли раздеваться, искали татуировки трезубца, избивали, поскольку на теле уже потом эксперты увидели 2 сломанных пальца на левой руке", – рассказал он.

Наконец, после продолжительных допросов писателя расстреляли, а тело бросили на обочине дороги в родное село Капитоловка. Только в мае 2022 года изуродованное тело нашли местные и похоронили на массовом кладбище в изюмском лесу. Мать Владимира Елена Игнатенко сказала, что о похоронах сына ничего не знали.

Мы все жили надеждой, что он жив. Возможно, где-то в плену,

– подчеркнула женщина.

В конце концов, по данным правоохранителей, тело Владимира с двумя пулями достали из могилы под номером 319. В то же время гильзы россиян до сих пор разбросаны у подвала в Капитоловке.

Кто мог быть убийцами Вакуленко

Правоохранители больше года изучала 13 томов дел об убийствах и издевательствах в Капитоловке. В конце концов, по словам руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова, удалось выявить вероятных убийц писателя.

Это был 50-летний пулеметчик 4 роты с позывным "Удод", стрелявший из пистолета Макарова, а также командир роты – 33-летний мужчина с позывным "Лев", отдавший преступный приказ.

"Свидетели рассказали, что военный с позывным "Удод" неоднократно хвастался, что командир с позывным "Лев" давал ему указания убивать людей, потому что сам боится крови", – сказал Болвинов.

В полиции отметили, что оба подозреваемых родом из временно оккупированной Луганской области. По данным следствия, они убили еще троих человек в Капитоловке. Одного из них, участника АТО, оккупанты избивали с особой жестокостью.

Мать Вакуленко до сих пор не может прийти в себя, что ее сына убили люди родом из Украины.

Если бы то хоть россияне были. Но это луганчане. Я вам не могу передать, какая это злоба и ненависть. Какую угрозу он вам представлял?

– спросила Елена Игнатенко.

В полиции подчеркнули, что подозреваемых в убийствах в ближайшее время объявят в розыск. Следствие выясняет причастность еще 4 захватчиков к убийствам в Капитоловке в Харьковской области.