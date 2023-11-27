За майже рік розслідування слідчі провели близько 40 допитів і майже 3 десятки упізнань. Окрім Вакуленка, у рідному селі письменника вбили ще учасника АТО та ще двох осіб.

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Що розповіли батьки Вакуленка про смерть свого сина

Батько Володимира розповів, що його син у своїй кімнаті у селі Капитолівка Харківської області востаннє був 24 березня 2022 року. Саме того дня дитячого письменника схопили росіяни.

Чоловік наголосив, що його син був патріотом, учасником Революції гідності, а також люблячим батьком двох синів. З молодшим Віталієм у них був особливий зв'язок, адже хлопчику діагностували розлад аутичного спектра, тож Володимир був завжди поруч із ним.

Наразі про свого сина Вакуленко старший згадує біля пам'ятної вишні в саду, де закопали щоденник Володимира. У ньому письменник робив свої окупаційні нотатки.

Він знав, що його вб'ють. Він знав,

– сказав батько Володимира.

У слідстві встановили, що Вакуленка забрали окупанти через патріотичну позицію. Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що спочатку вороги допитували письменника та піддавали тортурам.

"Володимира Вакуленка змушували роздягатися, шукали татуювання тризуба, били, оскільки на тілі вже потім експерти побачили 2 зламані пальці на лівій руці", – розповів він.

Зрештою після тривалих допитів письменника розстріляли, а тіло кинули на узбіччі дороги до рідного села Капитолівка. Лише у травні 2022 року понівечене тіло знайшли місцеві й поховали на масовому цвинтарі в ізюмському лісі. Мати Володимира Олена Ігнатенко сказала, що про поховання сина нічого не знали.

Ми все жили надією, що він живий. Можливо, десь у полоні,

– наголосила жінка.

Зрештою, за даними правоохоронців, тіло Володимира з двома кулями дістали з могили під номером 319. Водночас гільзи росіян і досі розкидані біля підвалу в Капитолівці.

Хто міг бути вбивцями Вакуленка

Правоохоронці понад рік вивчала 13 томів справ про вбивства та знущання у Капитолівці. Зрештою, за словами очільника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, вдалося виявити ймовірних вбивць письменника.

Це був 50-річний кулеметник 4 роти з позивним "Удод", який стріляв з пістолета Макарова, а також командир роти – 33-річний чоловік з позивним "Лев", який віддав злочинний наказ.

"Свідки розповіли, що військовий із позивним "Удод" неодноразово вихвалявся, що командир з позивним "Лев" надавав йому вказівки вбивати людей, бо сам боїться крові", – сказав Болвінов.

У поліції зазначили, що обидва підозрюваних походять з тимчасово окупованої Луганської області. За даними слідства, вони вбили ще трьох людей у Капитолівці. Одного з них, учасника АТО, окупанти били з особливою жорстокістю.

Мати Вакуленка досі не може оговтатися, що її сина вбили люди, що походять з України.

Якби ж то хоч росіяни були. Але ж то луганчани. Я вам не можу передати, яка це злість і ненависть. Яку загрозу він вам представляв?

– спитала Олена Ігнатенко.

У поліції наголосили, що підозрюваних у вбивствах найближчим часом оголосять у розшук. Наразі слідство з'ясовує причетність ще 4 загарбників до вбивств у Капитолівці в Харківській області.