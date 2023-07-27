Зеленский побывал и в Одессе: посетил разрушенный храм и раненых защитников

Владимир Зеленский 27 июля посетил украинских героев в разных городах. Вечером стало известно, что в Одессе президент встретился с находящимися на реабилитации защитниками.

В рамках визита в Одесскую область президент ознакомился с работой реабилитационных отделений в медицинских учреждениях, где находятся украинские герои. В одном из медучреждений города создали современное отделение для героев. Там – 30 коек.

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Во время визита Зеленский пообщался с находящимися на реабилитации в заведении героями. Украинский лидер пожелал им скорейшего восстановления.

Кроме того, президент поблагодарил местных медиков.

Сегодня мы в разных городах нашей страны поздравляем врачей, военных и гражданских. Из разных частей нашего государства. Мы благодарны вам за помощь, которую вы оказываете нашим военным и гражданскому населению,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер вручил государственные награды военным и гражданским медицинским работникам.

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Визиты Зеленского 27 июля

Кроме того, Зеленского посетил Спасо-Преображенский собор, пострадавший от российской агрессии. Там украинскому лидеру рассказали о текущем состоянии храма.

Владимир Зеленский 27 июля побывал на Днепропетровщине. Там украинский лидер провел заседание Ставки. Кроме того, украинский лидер встретился с местными медиками.

Впоследствии президент отправился в Николаевскую область. Там он тоже встретился с медиками.