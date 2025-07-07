Зеленский совершит визит в Италию и встретится с Маттареллой

В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

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Зеленский поедет в Италию

Встреча Владимира Зеленского и Серджо Маттареллы запланирована на 16:00 и состоится в Квиринальском дворце в Риме.

Стоит отметить, что уже на следующий день, 10 июля, в столице Италии начнется Конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр Джорджа Мелони.

По данным СМИ, кроме Владимира Зеленского, на мероприятии будут присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Впоследствии также стало известно, что конференцию посетит спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог. В то же время пока неизвестно, присоединятся ли к нему другие члены кабинета Трампа.

К слову, ранее Кит Келлог раскрыл свое видение завершения войны в Украине. По его словам, в планах США остановить боевые действия по линии соприкосновения и затем "попытаться вернуть россиян к тому, что он бы назвал Лигой Наций".