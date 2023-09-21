Исторический момент: Зеленский встретился со скандальным президентом Бразилии Лулой да Силвой

Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Ранее он оскандалился рядом заявлений. В частности, призвал США "прекратить поощрять войну". Это в то время, когда россияне совершают геноцид украинцев.

Украинский лидер назвал разговор важным, откровенным и конструктивным. Двусторонние отношения Украины и Бразилии продолжатся.

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Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира,

– подчеркнул Зеленский.

Лула да Силва тоже успел прокомментировать разговор. Политик заявил, что он был хорошей. Политики обсудили важность путей развития мира и постоянного поддержания открытого диалога между странами.

Зеленский встретился с президентом Бразилии: смотрите видео

Украинский лидер имел ряд важных встреч