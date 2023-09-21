Исторический момент: Зеленский встретился со скандальным президентом Бразилии Лулой да Силвой
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Ранее он оскандалился рядом заявлений. В частности, призвал США "прекратить поощрять войну". Это в то время, когда россияне совершают геноцид украинцев.
Украинский лидер назвал разговор важным, откровенным и конструктивным. Двусторонние отношения Украины и Бразилии продолжатся.
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Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по Формуле мира,
– подчеркнул Зеленский.
Лула да Силва тоже успел прокомментировать разговор. Политик заявил, что он был хорошей. Политики обсудили важность путей развития мира и постоянного поддержания открытого диалога между странами.
Зеленский встретился с президентом Бразилии: смотрите видео
Украинский лидер имел ряд важных встреч
- В настоящее время Зеленский находится в США. Туда он прибыл на заседание Совбеза ООН. Представитель России пытался сорвать выступление украинского лидера, однако получил "пощечину".
- Также во время визита в Вашингтон Зеленский встретился с Олафом Шольцем – канцлером Германии. Темами разговора стали ситуация на линии фронта, первоочередные потребности сил обороны, подготовка к международной Конференции по вопросам восстановления Украины. Также Зеленский поблагодарил Германию за поддержку.
- Кроме того, украинский лидер провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен – президентом Еврокомиссии. Зеленский заявил о создании координационной платформы. Она позволяет поддерживать активный диалог и находить ответы на проблемные вопросы. Речь идет о сфере агропродукции.