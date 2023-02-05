Си Цзиньпин поздравляет Зеленского с днем рождения, но не звонит по телефону, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Китай занял особую позицию по поводу войны России с Украиной. Если посмотреть на это со стороны украинских интересов, количество "плюсов" и "минусов" будет примерно одинаковым.

Украинские дипломаты работают, чтобы позиция Китая больше дрейфовала в проукраинскую сторону. С самого начала полномасштабного вторжения диалог с Китаем продолжался на уровне министров иностранных дел.

Обратите внимание Китай получит больше выгоды от победы Украины, – международник

Относительно главы КНР Си Цзиньпина – была переписка между лидерами. Между прочим, Си Цзиньпин стал первым лидером в мире, который официальным письмом, это такая особая дипломатическая практика, поздравил президента с днем рождения,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что подобные дипломатические жесты проходят на уровне лидеров. В то же время, содержательный диалог велся именно на уровне министров. Кулеба заявил о телефонных разговорах и личных встречах.

Остается риск, что Китай может напасть на Тайвань

Уильям Бернс – директор ЦРУ – заявил, что не нужно недооценивать амбиции Китая. Известно, что Си Цзиньпин приказал военным готовиться к возможному вторжению на Тайвань в 2027 году. Конечно, это не значит, что нападение точно будет. Более того, колоссальное поражение российских захватчиков в Украине заставило китайского лидера задуматься. Однако стоит учитывать эту угрозу.