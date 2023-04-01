Зеленский ввел санкции против Богуслаева: в перечне – более 600 человек и компаний России
Источник:сайт Президента
1 апреля президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против ряда государственных изменников и российских деятелей. Кроме того, под ограничения попали 379 компаний страны-агрессоры.
На сайте Президента опубликовали два указа, предусматривающих санкции. В одном из них ограничения касаются 154 компаний из России и более 230 человек.
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Под санкции попал эксглава "Мотор Сичи"
Этим указом глава Украины ввел санкции против экспрезидента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и еще трех украинцев:
- Дмитрия Ворона;
- Владимира Липандина;
- Геннадия Гаркуша;
Кроме этого, в список попали более 230 россиян. Более того, ограничения касаются также Минфина России и Совета Федерации Федерального собрания страны-агрессорки.
В своем следующем указе Зеленский наложил санкции еще на 225 российских компаний и 33 гражданина России.
Среди предприятий, попавших под ограничения, есть:
- Акционерное общество "Волжский электромеханический завод",
- акционерное общество "Завод "Пластмасс",
- акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Квант"
- другие предприятия, занимающиеся обслуживанием, ремонтом или производством военной техники.
Заметим, что санкции будут действовать десять лет. В общем ограничения введены против 273 человек и 380 юридических лиц.
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