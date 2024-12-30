Владимир Зеленский назначил уполномоченного Президента Украины по вопросам защитников

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов. Она уже много сделала для развития наших государственных институтов, нацеленных на поддержку украинцев.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Президент назначил ответственную за защиту военных

Владимир Зеленский избрал Ольгу Решетилову (также известную под фамилией Кобылянская) на должность уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей.Ольга Решетилова – опытная украинская правозащитница, работающая над всесторонней поддержкой граждан.

Как сообщил Зеленский, в сотрудничестве с Министерством обороны Украины и с гражданским обществом будет подготовлен законопроект о военном омбудсмене, а также обо всех необходимых системных основах его работы.

Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом,

– написал президент.

Что известно об Ольге Решетиловой

Ольга Решетилова (Кобылянская) в 2007 году окончила Национальный университет "Острожская академия". В вузе руководила отделом по связям с общественностью. Потом некоторое время она работала в медиа. С 2014 по 2015 год работала в фонде "Вернись живым", а с 2020 года занимала должность менеджера проектов в "Украинском Хельсинкском союзе по правам человека". Ольга Решетилова (Кобылянская) работала также координатором в Медийной инициативе по правам человека.