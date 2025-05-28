Зеленский сказал, сколько дальнобойных дронов в сутки может применять Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже может применять до 100 дальнобойных дронов в сутки и близка к показателям России. В то же время он отметил, что главной преградой остается финансирование для масштабного производства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время разговора с журналистами. Украина уже способна ежедневно применять до 100 дальнобойных дронов, и это – не предел.

Читайте также Зеленский рассказал, какие новые наступательные операции готовит Россия

Украина имеет беспилотное оружие, нужны только деньги

Президент Владимир Зеленский заявил, что наше государство может достичь темпов запуска дронов на уровне с Россией, которая ежесуточно запускает от 300 до 500 беспилотников. Но для этого нужна финансовая поддержка со стороны партнеров.

Я думаю, что Украине надо также иметь тысячу дронов. Кстати, дальнобойных дронов, которые сложные, – мы можем применять 100 в сутки. Это говорит о том, что "русские" начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же, как у "русских", 300 – 500 в сутки, – мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Вопрос финансовый,

– заявил президент во время общения с журналистами.

Он также прокомментировал ситуацию в России, отметив, что страна-агрессор получила задание наладить производство 500 дронов ежедневно. Однако, по словам Зеленского, пока россияне имеют реальные возможности на уровне 300 – 350 единиц.

Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300 – 350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будет и такие сутки, – отметил Зеленский.

Так президент подчеркнул, что для того, чтобы сравниться с российскими темпами, Украине необходимо лишь больше ресурсов – техническая база уже существует.