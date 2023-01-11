Ждем решения еще от одного государства, – Зеленский о предоставлении Украине танков

Владимир Зеленский 11 января прибыл с официальным визитом во Львов. Президент встретился с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Владимир Зеленский отметил, что есть очень положительные сигналы относительно предоставления нашему государству танков. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также Зеленский, Дуда и Науседа встретились во Львове и подписали декларацию Люблинского треугольника

Относительно танков есть очень положительные сигналы. Мы ожидаем объединенного решения,

– подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что одно государство с Леопардами не сможет нам помочь. Ведь мы боремся с тысячами танков.

Президент подчеркнул, что нашим партнерам нужно жалеть, прежде всего, наших людей, а не свои танки. Также добавил, что сейчас Украина ждет решения еще от одного государства.

Польша передаст Украине роту танков Leopard

В ходе встречи с Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Заметим, что Дуда также подтвердил это в своем твиттере. Президент отметил, что "такое решение уже есть в Польше". Подробнее об этом читайте здесь.