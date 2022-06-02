Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Люксембурга: основные тезисы

Владимир Зеленский выступил перед политиками и народом Люксембурга. К вашему вниманию ключевые тезисы его речи.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 2 июня перед политиками Люксембурга. В своем обращении он подчеркнул, что ни одно государство не может оставаться равнодушным, когда рядом с ним происходит настоящая катастрофа.

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Ситуация в Украине напоминает времена Второй мировой войны

Владимир Зеленский не зря сравнил происходящее в Украине с тем, что пережило человечество во времена Второй мировой войны. Тогда нацисты угрожали всем народам. Сейчас это делает Россия. Поэтому весь мир должен объединиться, чтобы противостоять врагу. Сделать все возможное, чтобы остановить катастрофу. Более того, не допустить подобного в будущем.