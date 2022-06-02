Президент України Володимир Зеленський 2 червня виступив перед політиками Люксембургу. У своєму зверненні він підкреслив, що жодна держава не може залишатись байдужою, коли поруч із нею відбувається справжня катастрофа.

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Ситуація в Україні нагадує часи Другої світової війни

Володимир Зеленський не дарма порівняв те, що відбувається в Україні з тим, що пережило людство в часи Другої світової війни. Тоді нацисти загрожували цілим народам. Зараз це робить Росія. І тому весь світ повинен об'єднатись, щоб протистояти ворогові. Зробити все можливе для того, щоб зупинити катастрофу. Ба більше, не допустити подібного у майбутньому.