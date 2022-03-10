Владимир Зеленский обратился к украинцам в 15-ый день войны

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинскому народу. В частности глава государства отметил, что во вчерашней трагедии в Мариуполе погибли три человека.

Мы собрали для вас главные тезисы из обращения Верховного Главнокомандующего. Читайте далее в материале 24 канала.

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Потери в Мариуполе

Владимир Зеленский рассказал, что о жертвах авиаудара по больнице в Мариуполе стало известно ночью. В ужасной трагедии погибли три человека, среди которых один ребенок. Также 17 человек получили ранения. Среди них врачи, роженицы и дети.

Глава государства отметил, что атаку на больницу обсудили и на российском телевидении. Однако ни слова правды там не сказали

Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме не было женщин и детей. Россиянам соврали, что там якобы засели националисты на каких-то позициях. Они врут уверенно всегда. Военные преступления не возможны без пропагандистов, которые пытаются их оправдать,

– заявил Зеленский.

Однако президент отметил, что пропагандисты так же будут нести ответственность, как и те, кто отдавал преступные приказы. Также глава государства пригрозил медийным сторонникам кремлевского режима, что все их имущество за рубежом арестуют. А потом будет ответственность за соучастие в военных преступлениях.

Оккупанты разрушают наши города

Глава государства заявил, что на сегодня обеспечены гуманитарные коридоры в направлениях Мариуполя, Волновахи, Изюма, Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки и Сумской области. Однако, как отметил президент, невозможно спокойно смотреть на то, что оккупанты сделали с нашими городами.

Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами! И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи. Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу. Но это для них часть плана,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что захватчики хотят, чтобы наши люди брали у них из рук хлеб, чтобы создать картинку для пропагандистов. Кроме того, они хотят заставить людей уехать в Россию.

Но несмотря на то эвакуация продолжается. За минувшие сутки из мест активных боевых действий вывезли около 60 тысяч человек.

Поддержка партнеров

Президент отметил, что события войны он обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава государства подчеркнул, что антипутинская коллалиция становится сильнее. Соответственно возрастет и давление на Россию.

Также Зеленский рассказал, что на этой неделе в Евросоюзе будут обсуждать войну в Украине и членство нашего государства в Евросоюзе. Президент подчеркнул, что ожидает четких сигналов поддержки.

Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Потому что это будет справедливо. Это будет по-европейски,

– подчеркнул Зеленский.

После войны мы все отстроим

Владимир Зеленский подчеркнул, что мы уже 15 дней мужественно держим оборону и даем отпор врагу. Однако после войны у нас будет серьезный вызов – отстроить разрушенные города и села. Глава государства заявил, что мы все отстроим и для этого даже будет специальная правительственная программа.

"После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушено. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого города, который пострадал, будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку.

Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, изюм, Мариуполь и все-все наши прекрасные города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!

Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Нашего Харькова, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка... Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат.

Площадь Свободы будет такой, что там будут бывать все, все мы, все европейцы! Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая, областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко. Мы все отстроим!

Я вам лично обещаю. Харьковчане увидят, что Украина – для них. И это по-настоящему." – заявил президент Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского от 10 марта: смотрите видео

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