Настоящая прочность есть у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский опубликовал традиционное обращение к украинцам. Одна из тем, которую он озвучил – авиакатастрофа с нашими пилотами. Вашему вниманию основные тезисы из обращения.

Глава государства начал с того, что 30 лет в последнюю субботу августа профессиональный праздник отмечают сотрудники и сотрудницы украинской авиации. Как военной, так и гражданской.

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Акцентировал на важности защиты неба

Пилоты, инженеры. Все, кто в авиаотрасли, авиапроизводстве, авиатранспорте. Все, кто делает Украину одной из крепких стран. Ибо настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию,

– подчеркнул он.

Обращение Зеленского от 26 августа: смотрите видео

По словам главы государства, в текущем году Украина должна сделать все необходимое, чтобы в небе появились F-16. Их появление станет новым уровнем украинской военной авиации. А еще они приблизят к возвращению гражданской авиации в украинское небо. А все потому, что F-16 приблизят победу и дадут нашему государству больше безопасности, добавил президент.

Президент отметил, что есть с чем поздравить представителей авиации в этот день. Также есть за что их поблагодарить. И он подчеркнул, что благодарен сам, а также благодарны все украинцы. В то же время он отметил, что сегодня "только таких слов недостаточно".

Владимир Зеленский отметил, что 25 августа в небе над Украиной произошло крушение. Погибли сразу три летчика. Среди них был Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Президент отметил, что он был украинским офицером и одним из тех, "кто очень помогал нашему государству".

Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Будут выяснены все обстоятельства. Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины. Вечная память!

– добавил глава государства.

К декларации "Группы семи" присоединилось более 20 стран

Президент также обратил внимание на другие важнейшие моменты последнего дня. Он поблагодарил наших защитников. Тем, кто борется с врагом в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, и вообще на Бахмутском направлении. А также тех, кто на Андреевском направлении, Марьинке, Мелитопольском направлении, в частности, Работином.

Владимир Зеленский также отметил, что более 20 государств уже присоединились к декларации "Группы семи", касающейся гарантий безопасности Украины. По его словам, "наша команда работает дальше". Если считать с "Семеркой", то уже почти 30 стран и дальше их будет только больше.

Также президент отметил, что стартовали переговоры с Канадой по двустороннему документу о гарантиях безопасности. Ранее аналогичные переговоры начались с США и Великобританией.

"Это даст Украине гораздо больше возможностей. Спасибо каждому и каждому, кто работает ради этого!" – отметил президент.

В заключение президент обратил внимание на эмоции. По его словам, "не стоит давать эмоциям одержать верх". Он призвал украинцев заботиться друг о друге, успевать благодарить тех, кто защищает наше государство и помогает ему. Президент подчеркнул, что мы защищаем Украину и двигаемся вперед, приближая победу.