Нам нужно брать в плен как можно больше оккупантов, - Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский 16 октября записал традиционное обращение к украинцам. Он рассказал, что сейчас ключевыми точками на фронте являются Соледар и Бахмут.

В этих населенных пунктах продолжаются очень тяжелые бои. В целом, по словам президента, за минувшие сутки ситуация на фронте не изменилась.

Актуально Обстрел Днепропетровщины, успех ВСУ на Запорожье: хронология 235 дня войны

Россияне стащили на Донбасс 2 тысячи заключенных

В Соледар и Бахмут россияне бросили против ВСУ всех, кого могли. В том числе и 2 тысячи заключенных.

Это зеки с большими сроками, наказанием за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Так Россия спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова,

– рассказал Зеленский.

Обращение президента к украинцам за 16 октября: видео

Он поблагодарил всех украинских военных, которые сейчас сдерживают врага на разных направлениях фронта. Глава государства решил отметить:

60-ю Ингулецкую пехотную бригаду,

17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушка;

128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду;

59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка;

Херсонскую зенитную ракетную бригаду.

Бойцы этих бригад сейчас эффективно уничтожают врага на Херсонском направлении.

Украине важно пополнять обменный фонд

Зеленский призвал военных брать в плен русских оккупантов. Ведь каждый пленный захватчик создает возможность для освобождения наших героев. Поэтому глава государства поблагодарил те подразделения, которые во время наступления увеличили обменный фонд Украины:

54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши,

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду;

92-ю отдельную механизированную бригаду.

Мы помним о наших людях, которые удерживаются в России. Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен как можно больше оккупантов,

– подчеркнул Зеленский.

Интересно Как взрыв на Крымском мосту повлиял на ситуацию на фронте: ответ Гуменюк

Президент призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии

После массовых ракетных ударов по инфраструктуре Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Однако такие стабилизационные отключения можно будет не делать, если все украинцы начнут ответственно относиться к потреблению в пиковые часы.

Зеленский рассказал, что в течение 15 октября жители Черниговской области ограничили потребление электричества на 20%, в целом по Украине в среднем – на 10%, в Киеве и области – только на 7%. Глава государства попросил сократить потребление электричества с 17:00 по 23:00.

Что еще сказал Зеленский в обращении