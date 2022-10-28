Уже скоро России может понадобиться новая волна мобилизации, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 28 октября записал традиционное обращение к украинцам. Он рассказал о ситуации на фронте и достижениях на международной арене.

Глава государства отреагировал на заявления российского руководства о якобы завершении "частичной мобилизации" и отсутствии потребности в призыве большего количества людей. Зеленский отметил, что ситуация на фронте говорит о другом.

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Поскольку Россия практически совсем не подготовила мобилизованных к войне, то уже совсем скоро государству-агрессору может потребоваться новая волна отправки людей в зону боевых действий.

Мы к этому готовимся. Готовимся, что российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В частности, и благодаря своим сообщникам в Иране,

– заявил Зеленский.

Обращение Зеленского к украинцам за 28 октября: видео

Ограничения на свет ввели для 4 миллионов украинцев

Зеленский подчеркнул, что власти каждый день работают с международными партнерами для того, чтобы усилить ПВО Украины и защиту критической инфраструктуры.

Чтобы справиться с последствиями ракетных ударов по объектам энергетики, в Украине были введены графики стабилизационных отключений света. Поэтому по состоянию на 28 октября ограничения ввели для около 4 миллионов украинцев:

в Киеве и области,

в Житомирской,

Полтавской,

Ровненской,

Харьковской,

Черниговской,

Сумской,

Черкасской,

Кировоградской областях.

Зеленский предупредил, что аварийные отключения возможны и в других областях. Сейчас делают все возможное, чтобы можно было сократить такие отключения.

Россияне делают из Херсонской области зону отчуждения: Зеленский призвал людей объединяться

Президент рассказал о сложной ситуации в оккупированной Херсонской области. Российские оккупанты уничтожают всю систему здравоохранения, которая есть в регионе. Они уже начали закрывать медицинские учреждения, вывозить оборудование и автомобили скорой помощи. Медиков заставляют выезжать на территорию государства-агрессора.

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Сейчас враг делает из Херсона зону без цивилизации. До прихода России область была вполне нормальной и безопасной, а население могло получить все социальные услуги.

А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов,

– подчеркнул президент.

Он призвал жителей оккупированных территорий помогать друг другу. Зеленский заверил, что Украина еще вернет нормальную жизнь на эти территории, но к тому времени людям нужно выстоять. Россияне поняли, что уже недолго будут господствовать в Херсонской области. Именно поэтому они и воруют все медицинское оборудование.

Президент поблагодарил США за новый пакет помощи

Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи от США стоимостью 275 миллионов долларов. Он поблагодарил коллег за поддержку.

Очень нужные вещи для наших защитников. Они позволяют шаг за шагом освобождать нашу территорию. Это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, но и то, что позволяет гарантировать людям фундаментальное право на жизнь,

– подчеркнул политик.

Он также поблагодарил Канаду за выпуск облигаций, средства от размещения которых будут направлены на помощь Украине. Канада – это первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки.

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