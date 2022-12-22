Везем решение под Бахмут, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 22 декабря записал традиционное обращение к украинцам. Президент подчеркнул, что на этот раз обращение очень краткое и в необычных условиях.

Зеленский возвращается с хорошими новостями

Политик подчеркнул, что возвращается домой из Вашингтона. Глава государства едет в Украину с хорошими новостями – наше небо будет более защищенным.

Интересно У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине, 2 из них Зеленский отверг, – WP

Когда мы говорим о Patriot в Украине и в США – мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже,

– сказал политик.

Он поблагодарил коллегу Джо Байдена за помощь, международное лидерство и настроенность на победу Украины в войне.

Зеленский подчеркнул, что везет под Бахмут и на Юг решения, которых ждали наши Силы обороны.

Зеленский обратился к украинцам: видео

Политик встретился с президентом Польши

По дороге домой Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. У политиков состоялся разговор тет-а-тет, в ходе которого они обсудили взаимодействие стран.

Поблагодарил его, всех поляков, город – наш спаситель – Жешув за все, что они делают для Украины и нашей общественной защиты, защиты Европы,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер поделился с польским коллегой подробностями о своей поездке в США.

Зеленский побывал в США: главное

В своем обращении президент поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сейчас они создают украинцам нормальные условия жизни, которые Россия хочет нас лишить.

21 декабря президент совершил свою первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил перед Конгрессом. В ходе этой поездки США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут мощные системы ПВО Patriot.