Президент Украины констатировал, что тяжелая ситуация сейчас в Авдеевке, Марьинке и Бахмуте.

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Отдельно Зеленский поблагодарил бойцов:

35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского,

55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь",

десантниками "79",

80-й бригады ДШВ,

54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.

Наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы. Слава каждому украинскому герою,

– подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что каждый день тишина в тыловых областях обретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. Президент попросил не забывать об этом и уважать наших бойцов. Также Владимир Зеленский поблагодарил спасателей и психологов.

Украина готовит важные события на международной арене

Украинский лидер отметил, что наша страна продолжает готовить несколько важных международных событий, которые могут дать больше крепости и оружия.

Почти каждый день – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для всего работа. И так верно. Так это работает. Результат базируется на подготовке,

– объяснил он.

Обращение Зеленского за 23 апреля: смотрите видео

Мир в ожидании украинского контрнаступления

Украина и весь мир замер в ожидании откладывающегося из-за погоды контрнаступления ВСУ. Американский институт изучения войны обнародовал информацию о том, что украинские силы обороны якобы заняли позиции на левом берегу Днепра.

Херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что это специфическая местность, продвижение на которой свидетельствует скорее не о начале контрнаступления, а о нивелировании возможности российских военных обстреливать часть Херсонщины.

В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала доверять достоверным источникам информации и понимать, что такое выводы аналитиков, и что такое отчет о проведенной боевой работе. Вместе с тем главнокомандующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что полномасштабная война завершится тогда, когда Россия распадется на маленькие государства.