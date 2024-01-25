Россия должна чувствовать, что Европа готова защищать свои ценности, – Зеленский в обращении

25 января президент Украины записал видеообращение. В нем Владимир Зеленский подвел итоги прошедшего дня.

Начал он с упоминания об утреннем селекторе. Доклады военных, МВД, информация от разведки, доклады из регионов по поводу ликвидации ударов, которые наносят россияне.

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Отдельно в Нью-Йорке продолжается сегодня подготовка к заседанию Совбеза ООН. Министр иностранных дел доложил о нашей соответствующей работе. Контактах с партнерами,

– отметил президент.

"Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя. О характере наших потребностей сейчас. Прежде всего очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами. В частности, в Европейском Союзе. Я благодарен за понимание ситуации по макрофину и необходимости дальнейшей неизменной поддержки Украины. Это главный сигнал, который должен видеть враг", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Россия должна чувствовать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать как свои ценности, так и свое единство. Президент добавил, что с президентом Словении обсудили взаимодействие по поводу формулы мира.

Он также отметил длительное совещание по итогам различных переговоров наших представителей в Швейцарии. По его словам, в Давосе удалось достичь многих договоренностей, а также провели много встреч. В частности, с международным бизнесом. Президент отметил, что должны "все то, что обсуждалось, реализовать максимально оперативно".

Наши люди, украинское общество, должно почувствовать конкретные результаты внешнеполитической деятельности. Потому что сейчас социальная ситуация в стране во многом базируется именно на качестве реализации международных договоренностей,

– отметил глава государства.

Также Денис Шмыгаль доложил президенту о своих переговорах со словацким коллегой Робертом Фицо. По словам главы государства, Украина заинтересована во вполне практической работе с нашими соседями в ЕС. Во всем том, что способно укрепить наши народы, наши экономики, рабочие места в наших государствах.

Также глава государства отметил воинов Национальной гвардии Украины.

Спецназовцы 1-го и 3-го отдельных штурмовых отрядов "Омега". Ребята очень эффективно воюют на передовой, действительно в горячих местах фронта. 15-й Славянский полк и 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии – это восточное направление. Спасибо вам за меткость, воины!

– отметил президент.

Он также добавил, что сейчас – профессиональный день у киберспециалистов СБУ. Говорится о Департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Он поздравил его сотрудников и поблагодарил за работу как в тылу, так и на фронте.

Президент поблагодарил всех, кто делает Украину крепче, кто бьется ради страны, работает ради нее. Чтобы наше государство, наши люди и наше общество становились сильнее.