Украине нужен полноценный воздушный щит, – Зеленский ответил, как можно победить террор

Владимир Зеленский показал кадры жутких разрушений, вызванных террористическими атаками России. Украинский лидер подчеркнул, что Украина нуждается в полноценном воздушном щите.

Президент подчеркнул, что Украина уже показала, что может сбивать даже те ракеты, которыми российские террористы особенно хвастались. Украинский лидер добавил: защитникам нашего неба удалось спасти тысячи жизней. Это стало возможным благодаря помощи партнеров. В частности, предоставленным системам ПВО.

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Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский показал кадры жутких разрушений: смотрите видео

Что говорят в Офисе Президента

Андрей Ермак заявил, что есть несколько шагов, как мир должен реагировать на этот террор. В первую очередь Украине необходимы дальнобойные ракеты. Они помогут уничтожить возможности российских оккупантов по нанесению ударов. Кроме того, нужно как можно быстрее поставить дополнительные системы ПВО. Они помогут усилить защиту украинского неба.

Также необходимо ужесточить санкции против страны-террористки. Россию нужно изолировать. Кроме того, необходима демилитаризация украинского Крыма.