Не соответствуют Конституции: Зеленский ожидает изменений в закон о нацсопротивлении

30 июля 2021 , 18:42
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю. Он дал задание за 2 месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о нацсопротивлении.

Это нужно для того, чтобы согласовать нормы закона с положениями Конституции Украины. Соответствующее письмо президент направил Денису Шмыгалю 30 июля.

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Зеленский поручил правительству подать в Раду изменения в закон о нацсопротивлении

Президент пояснил, что при подготовке законопроекта ко 2 чтению нардепы внесли предложения, которые привели к последствиям.

Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и нуждаются в устранении технико-юридических недостатков,
– сказал в письме Зеленский.

Говорится о предоставлении Кабмину полномочий относительно:

  • определения порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций;
  • изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео– и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи;
  • изъятия у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники;
  • предоставления военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

Более того новый закон о национальном сопротивлении содержит положения относительно нераспространения действия закона "Об административных услугах":

  • на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) теробороны ВСУ и подготовки населения к участию в движении нацсопротивления;
  • а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Президент написал в письме, что предлагает правительству в течение 2 месяцев подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о нацсопротивлении, учитывая:

  • важность закона о нацсопротивлении для обеспечения обороноспособности государства;
  • а также на то, что указанный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года.

Что известно о законе о национальном сопротивлении

  • Парламент принял закон "Об основах национального сопротивления" 16 июля.
  • Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 29 июля.
  • Президент заверил, что закон предусматривает комплекс важных мероприятий, направленных на развитие теробороны и сопротивления и внедрение системы подготовки населения к нацсопротивлению.
  • Зеленский сказал, что создание системы нацсопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года.
Автор: Діана Квасневська