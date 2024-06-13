Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита "Большой семерки"

Владимир Зеленский 14 июня встретится с Папой Римским 14 июня. Это произойдет в рамках саммита G7, куда прибыл украинский глава.

Встреча "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в итальянском регионе Апулия. Ранее о присутствии Зеленского на саммите сообщила премьер Италии Джорджия Мелони.

К теме Еще до конца года: в G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов за счет замороженных активов России

Зеленский встретится с Папой Римским

В Ватикане сообщили, что Папа Римский прибудет на место проведения саммита на вертолете около 12:30 по местному времени 14 июня. Там его встретит премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Затем понтифика доставят в жилой комплекс, в котором будет проходить саммит. Там Папа Римский проведет первую серию двусторонних встреч.

В частности, понтифик планирует встретиться:

с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

с президентом Украины Владимиром Зеленским;

с президентом Франции Эммануэлем Макроном;

с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Папа Франциск также встретится с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Бразилии Луизом Инасиу Лула да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Примечательно, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече G7. В Ватикане заявили, что понтифик будет также участвовать в сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Понтифик призвал найти решение о мире