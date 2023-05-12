Компании, связанные с Медведчуком: Зеленский подписал исторические санкции

Владимир Зеленский отметил, что 12 мая стало санкционным днем. Удалось утвердить 5 санкционных пакетов.

Зеленский подписал санкции против предприятий, имеющих российские доли. Кроме того, ввели санкции в отношении компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими людьми, находящимися под санкциями.

Обратите внимание Украина запускает конфискацию российской доли Запорожстали

Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия,

– заявил Зеленский.

Ранее 12 мая стало известно, что Украина запускает конфискацию российской части Запорожстали. В общей сложности в течение дня удалось утвердить 5 санкционных пакетов.

Подробности от Подоляка

Михаил Подоляк в эфире телемарафон подчеркнул, что санкции касаются конкретных предприятий, где есть российские доли. Он добавил, что говорится о сложном процессе. К сожалению, многие были интегрированы в украинско-российскую бизнес-систему. Пока необходимо забирать все российские доли во всех бизнесах. Цель – полное отключение украинского рынка от российских инвестиционных денег.