Это изменит то, что вместо 3 лет после пребывания на должности топ-чиновники будут иметь фактически пожизненный статус PEP. Это должно помочь Украине в борьбе с коррупцией.

Обратите внимание Все, что вам нужно знать о законе о PEP

К слову, на этом шаге настаивал ЕС для начала переговоров по членству Украины.

Что нужно знать о PEP

PEP – это действующие и бывшие топ-чиновники. В современной Украине говорится о примерно 10 – 15 тысячах людей. Согласно украинскому законодательству, говорится, что PEP выполняют "выдающиеся публичные функции". К ним относятся президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители, члены Офиса Президента, секретарь СНБО, нардепы, председатель и члены правления НБУ, члены Совета НБУ.

Также важно, что статус PEP также получают самые близкие родственники всех выше названных должностных лиц. В частности, речь идет о родителях, муже или жене, детях (в частности, усыновленных), а еще – зяте или невестке.

В настоящее время Украина находится в фазе активной борьбы с коррупцией. Это – одно из ключевых условий для членства в ЕС.