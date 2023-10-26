Це змінить те, що замість 3 років після перебування на посаді топпосадовці матимуть фактично довічний статус PEP. Це має допомогти Україні у боротьбі з корупцією.

Зверніть увагу Усе, що ви маєте знати про закон про PEP

До слова, на цьому кроку наполягав ЄС для початку перемовин щодо членства України.

Що варто знати про PEP

PEP – це чинні та колишні топпосадовці. У сучасній Україні мовиться про приблизно 10 – 15 тисяч людей. Відповідно до українського законодавства, мовиться, що PEP – виконують "визначні публічні функції". Зокрема, до них належать президент, прем'єр-міністр, члени Кабміну та їхні заступники, члени Офісу Президента, секретар РНБО, нардепи, голова та члени правління НБУ, члени Ради НБУ.

Важливо, що статус PEP також отримують найближчі родичі усіх вище названих посадовців. Зокрема, мовиться про батьків, чоловіка чи дружину, дітей (зокрема, усиновлених), а ще – зятя чи невістку.

Наразі Україна перебуває у фазі активної боротьби з корупцією. Це – одна з ключових умов до членства у ЄС.