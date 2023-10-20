Бывшие и действующие топ-чиновники, так называемые лидеры общественного мнения и просто неравнодушные украинцы начали активно обсуждать новую законодательную инициативу власти об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. А также искать подводные камни и примерить ситуацию под себя. 24 Канал проанализировал дискуссию и объясняет самые спорные моменты истории с PEP, отвечая на самые популярные вопросы.

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Это аббревиатура, расшифровывающаяся как Politically Exposed Persons, то есть политически значимые личности. Таким образом, на русском вариант должен звучать ПЗЛ, однако, сейчас закрепился именно англоязычный вариант или даже его локализация – ПЭП. Дальше мы так этот термин и будем употреблять.

Политически значимые личности – термин широкий и общий, но закон его сужает и определяет список. Это действующие и уже бывшие украинские чиновники. По оценкам заместителя главы Антикоррупционного комитета Ярослава Юрчишина, это около 10 – 15 000 человек.

Все они попадают под усиленный финансовый контроль, который, как предполагается, должен сделать или существенно снизить коррупционные риски, связанные с пребыванием во власти.

Украинский закон определяет их как лиц, выполняющих "значимые публичные функции".

  • президент, премьер-министр, члены Кабмина и их заместители;
  • руководители и заместители постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом (сейчас – Офис Президента) и Госуправления делами;
  • госслужащие, руководители аппаратов госорганов, не являющиеся госслужащими, должности которых относятся к категории "А";
  • секретарь и заместители секретаря СНБО;
  • народные депутаты;
  • глава и члены правления НБУ, члены Совета НБУ;
  • главы и судьи Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов; члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
  • генпрокурор, главы СБУ и НАПК, директора НАБУ, ДБУ, БЭБ и их заместители; руководители органов прокуратуры, областных территориальных органов СБУ, главы и судьи апелляционных судов;
  • глава и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, ЦИК и других государственных коллегиальных органов;
  • послы;
  • высшие военные должности;
  • руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий или компаний с долей государства более 50%;
  • члены руководящих органов политических партий.

Статус ПЭП также получают ближайшие родственники всех выше названных лиц, то есть родители, муж или жена, дети (в частности, усыновленные), а еще зять или невестка.

Закон также распространяется на связанных лиц, имеющих совместное с ПЭП (или созданное для его выгоды) бенефициарное владение юридическим лицом или трастом, а также те, которые имеют любые другие тесные деловые связи с ПЭП.

Вообще-то это произошло не в октябре 2023 года, а гораздо раньше. Прямо сейчас пришла "расплата" за праздник непослушания в ноябре 2022 года. О нем – рассказываем ниже.

Украина, несмотря на военное положение и длительную российскую агрессию, сейчас стремительно проходит через процесс евроинтеграции.

Наличие института ПЭП и контроля над ним является практикой законодательства стран ЕС и обязательным условием вступления в Европейский Союз. Фактически принятие соответствующего закона открывает Украине путь к началу переговоров непосредственно о вступлении. Кроме того, контроль над аппетитами ПЭП является требованием МВФ, одного из важнейших доноров украинского государства. Таким образом, следует понять, что у депутатов просто не было другого выбора.

  • Украина начала процесс интеграции норм, касающихся ПЭП, не сейчас, а еще в 2019 году. В 2020 году вступил в силу "Закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" (он же – № 361-ІХ). Он предусматривал пожизненный статус и контроль.
  • Закон претерпел изменения в ноябре 2022-го – депутаты решили "незаметно пропетлять", а потому ограничили срок действия статуса ПЭП на 3 года после окончания срока полномочий. При этом эти изменения произошли в формате "экспромта" – у народных депутатов стихийно возникло большинство и они приняли соответствующие правки, ранее отклоненные профильным комитетом.

Понять депутатов было нетрудно: многие из них были очень напуганы необходимостью оставшуюся жизнь жить тайком, а как они любят жить – мы хорошо знаем по многочисленным журналистским расследованиям.

Таким образом, справедливость и прозрачность были восстановлены, а очередной барьер на пути вступления в ЕС был устранен. И на этом можно завершать наш материал, но, конечно, возникли нюансы и подводные течения, мифы, опасения и предостережения.

Юридическая фиксация соответствующего механизма контроля над политической элитой понравилась далеко не всем. Опасения политической элиты, конечно, не озвучивались в формате "как теперь нам воровать или получать взятки?", они были завернуты в цивилизованную обертку и имели форматы предостережения.

Конечно, далеко не все украинские политики или чиновники подвержены коррупции, большинство из них живут честно, однако и они не рады изменениям.

Самые распространенные "предостережения" по ПЭП

  • Закон о РЭР отпугнет от государственной службы действенных профессионалов, которые теперь уйдут в частный сектор;
  • Закон не решит проблему, а создаст еще больший теневой сектор. тайных жен, тайные бизнесы и тайное состояние.
  • Закон вообще нарушает "самое святое" – Конституцию, потому что якобы имеет обратное действие.
  • Закон не только закрывает путь в политику лицам типа депутата Дубинского с его невероятным количеством неизвестно за какие деньги купленных автомобилей, но и открывает возможность для "легальных" репрессий власти против политических оппонентов.
  • Сам статус ПЭП уже сам по себе создает немало неудобств его носителю, ведь банки или финансовые учреждения часто, так сказать, "страхуют риски", поэтому просто не хотят иметь дел с таким лицом. То же касается частных компаний – для них наличие ПЭП несет риск усиленного финмониторинга и внимания со стороны профильных структур.

Другие же опасения – это уже вопрос не к закону, а к власти вообще. И здесь проблема гораздо шире.

Рассмотрим конкретный пример. О негативных аспектах жизни в статусе ПЭП рассказала бывшая глава Фонда госимущества, а ныне член Наблюдательного Совета ПАО "УкрТатНафта" Ольга Батова.

Батова объяснила свои проблемы, которые у нее были из-за статуса. Ее сообщение стало вирусным и в комментариях к нему завязалась профильная дискуссия между сторонниками и противниками закона.

Безусловно, рациональное зерно в некоторых предосторожностях есть, однако там и мифологизация и манипуляции, что в сочетании с эффектом фейсбука, предусматривающего формат истерии, создает негативный фон закона. При этом в сообщении той же госпожи Батовой основной проблемой являются напуганные финмониторингом банки и бизнесы. Фактически это они создают описанные проблемы, а не сам закон.

То есть речь идет о более широкой проблеме – внедрение важного института, а значит – разъяснительная и практическая работа. И здесь говорится не только о частном секторе, но и о властных структурах, для которых ранее налоговые и другие проверки выступали как источник обогащения.

Фактически это часть антикоррупционной трансформации государства. То есть, данный закон должен положить начало всестороннему процессу искоренения коррупции в государстве. Собственно, что и происходило в ЕС.

Развеивать мифы взялся лично глава Национального банка Андрей Пышный. У себя в фейсбуке он опубликовал большой лонгрид, в котором объяснил основные нюансы и опроверг мифы закона о ПЭП.

Опровержение основных манипуляций

  • Не стоит бояться финмониторинга – эта норма действует не только для ПЭП, но и для всех граждан.
  • Также в законе прописана градация ПЭП. Может быть присвоен низкий, средний и высокий уровень риска (последний назначается только иностранным ПЭП), согласно этому банки могут осуществлять финансовый мониторинг.
  • Банк не будет пожизненно мониторить ПЭП и не собирается наказывать пожизненными усиленными проверками. Закон предусматривает, что усиленный мониторинг применяется к лицу только в течение первого года после ухода с должности. Но если у вас есть оффшоры, вы не можете объяснить происхождение средств – не жалуйтесь.

Через 12 месяцев после того, как ПЭП перестал выполнять значимые публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих ПЭП, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать ПЭП какими-то пожизненными усиленными проверками,
Андрей Пышный объясняет нюансы закона о ПЭП.

  • Банки будут изменять формальный подход к установлению всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Сейчас в банках действует "презумпция виновности", ведь им просто лень проводить анализ по каждому такому лицу – это должно быть искоренено, и именно тогда произойдет "улучшение", а это значит, что проблем, подобных тем, с которыми столкнулась Батова, уже не будет.
  • Если финучреждения будут отказываться применять рискованно-ориентировочный подход, они рискуют получить существенные штрафы – до 1,7 млн грн для небанковских финансовых учреждений и до 10 млн грн – для банков.

Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без перемен не будет прогресса. Именно сейчас мы коренным образом меняем в принципе отношение к категории РЭР в стране,
глава Нацбанка Андрей Пышный объясняет цель нового закона.

Кстати, с 2024 года украинские банки начнут обмениваться с европейскими информацией об операциях своих клиентов. Это касается также налоговой службы. Таким образом, украинцы смогут сравнить отношение к ПЭП дома и на выезде.

Таким образом, если мы хотим в Европу, то должны действовать так, как в Европе. И это касается не только Венской оперы или фантастического кофе в Братиславе, но и обязательств. Кстати, не стоит забывать, что евроинтеграция закреплена у нас в Конституции.