Кто получит выплаты, если воин пропадет без вести или попадет в плен: Зеленский подписал закон

Военные смогут самостоятельно определять получателей выплат в случае плена или пропажи без вести. Президент Зеленский подписал закон, который меняет правила распределения выплат и усиливает права военнослужащих.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады. Новый законопроект президент Владимир Зеленский подписал 19 ноября.

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Выплаты военных будут зависеть от их распоряжения

Новый закон позволяет украинским военнослужащим самостоятельно определять, кто получит денежную компенсацию, если они попадут в плен или пропадут без вести.

Закон стал важным шагом в защите прав военных и упорядочении финансовой поддержки их семей.

Согласно закону, военные теперь могут составить личное распоряжение, в котором укажут конкретных людей, которым должны поступить выплаты.

В случае отсутствия такого документа деньги будут распределяться автоматически, но по четко определенному порядку: сначала средства получат жена или муж, затем – законные опекуны малолетних или несовершеннолетних детей и людей с инвалидностью с детства, а дальше – родители военнослужащего.

Закон также исключает возможность выплат некоторым категориям лиц. В частности, деньги не получат те, кто находится в алиментных обязательствах с военным, или родители, которых ранее лишили родительских прав, если суд не восстановил эти права.

Верховная Рада приняла этот закон 8 октября, и теперь он официально предоставляет военнослужащим больше контроля над судьбой своих финансовых выплат.