Слова не важны, важны поступки, – Зеленский подытожил разговор с Байденом

Телефонный разговор украинского и американского президента состоялся вечером 7 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что остался "очень доволен".

Об итогах разговора с президентом США Владимир Зеленский рассказал в комментарии "Украинской правде".

Важно В ОП назвали основные темы разговора Зеленского с Байденом

Президент Украины назвал телефонный разговор с Джо Байденом "замечательным и предметным".

Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины,

– пояснил Зеленский.

Он также отдельно высказался о словах относительно ПДЧ в НАТО. Украинский лидер отметил, что в этом вопросе важны поступки.

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит ли Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.

Обратите внимание! Белый дом и Офис Президента ранее обнародовали противоречивые заявления по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена.

Речи идет о высказываниях президента США касательно ПДЧ для Украины в НАТО. В ОП уточнили, что важность предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе подчеркнул именно Зеленский, а не Байден.

Однако, по мнению Зеленского, гораздо важнее максимально эффективная реформа ВСУ, ведь "только это сегодня абсолютная гарантия мира в нашей стране и гарантия защиты каждого украинца".

Напоследок Зеленский отметил, что у президентов есть объемная двусторонняя повестка дня, которую планируют обсудить в конце июля в США.

У нас много важных вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере,

– рассказал президент.

Добавим, что президент США пригласил украинского лидера в Белый дом. Джо Байден будет ждать Владимира Зеленского в Вашингтоне этим летом.

Главные тезисы разговора Зеленского и Байдена