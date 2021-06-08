Слова не важны, важны поступки, – Зеленский подытожил разговор с Байденом

Телефонный разговор украинского и американского президента состоялся вечером 7 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что остался "очень доволен".
Об итогах разговора с президентом США Владимир Зеленский рассказал в комментарии "Украинской правде".
Важно В ОП назвали основные темы разговора Зеленского с Байденом
Президент Украины назвал телефонный разговор с Джо Байденом "замечательным и предметным".
Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины,
– пояснил Зеленский.
Он также отдельно высказался о словах относительно ПДЧ в НАТО. Украинский лидер отметил, что в этом вопросе важны поступки.
"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит ли Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.
Обратите внимание! Белый дом и Офис Президента ранее обнародовали противоречивые заявления по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена.
Речи идет о высказываниях президента США касательно ПДЧ для Украины в НАТО. В ОП уточнили, что важность предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе подчеркнул именно Зеленский, а не Байден.
Однако, по мнению Зеленского, гораздо важнее максимально эффективная реформа ВСУ, ведь "только это сегодня абсолютная гарантия мира в нашей стране и гарантия защиты каждого украинца".
Напоследок Зеленский отметил, что у президентов есть объемная двусторонняя повестка дня, которую планируют обсудить в конце июля в США.
У нас много важных вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере,
– рассказал президент.
Добавим, что президент США пригласил украинского лидера в Белый дом. Джо Байден будет ждать Владимира Зеленского в Вашингтоне этим летом.
Главные тезисы разговора Зеленского и Байдена
- Лидер США отметил, что он "будет твердо отстаивать суверенитет Украины" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня.
- Кроме того, политики говорили об энергетическом сотрудничестве и газопроводе "Северный поток-2". В этом контексте Джо Байден заверил в безопасности и гарантиях со стороны США.
- Зато украинский президент подробно рассказал о прогрессе Украины на пути реформ и наши решительные планы касательно деолигархизации.