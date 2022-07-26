Зеленский получил премию Черчилля: как отреагировал президент

Владимира Зеленского отметили премией Уинстона Черчилля за лидерство. Президент Украины принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Глава Международного общества Лоуренс Геллер отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

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Он констатировал, что сейчас демократия в Европе находится под угрозой тирании и эту угрозу останавливает лидерство и героизм.

Как и Уинстон Черчилль, Президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь,

– сказал Лоуренс Геллер.

По его словам, преданность Владимира Зеленского основополагающим принципам демократии и жесткость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а "его отстаивание демократии вдохновляет всех нас".

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Благодаря за награду президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, отличившихся в боях с российским агрессором.

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании", – акцентировал Владимир Зеленский.



Зеленский получил премию Черчилля / Фото ОП

Он также убежден, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. В частности, президент отметил лидерство Бориса Джонсона.

По словам главы государства, сейчас мы боремся не просто за землю, права людей или украинского народа, не просто за свободу в Европе – мы вместе боремся за то, чтобы ни один агрессор никогда больше не рассматривал войну как средство для достижения захватнических целей.

"И, возможно, впервые в истории человечества мы способны сейчас показать всем в мире и надолго, что демократии, объединившись, могут остановить любую тиранию, даже если поначалу кажется, что у нее неограниченные ресурсы для агрессии. Но это может статься реальностью, только если Россия проиграет на поле боя в Украине", – сказал Владимир Зеленский.

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Награда, которой была отмечена глава украинского государства, передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправления на родину.

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