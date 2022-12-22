"Вместе преодолеем любой мрак": Зеленский поздравил энергетиков и показал мощные кадры

В Украине 22 декабря традиционно отмечается день энергетика. В этом году этот праздник приобрел особое значение и еще больше наполнен словами благодарности к украинским защитникам энергетического фронта.

Президент Владимир Зеленский поздравил наших энергетиков с профессиональным праздником, отметив, что вместе мы преодолеем любой мрак.

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Украинский лидер также обнародовал мощные кадры, показывающие несокрушимость энергетиков. Зеленский поблагодарил их за работу – круглосуточную, без перерыва, на максимуме.

Даже если враг может временно оставить нас без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без желания исправить все, починить и вернуть в норму. И в этом большая заслуга наших энергетиков,

– подчеркнул он.

Работа украинских энергетиков / Фото из телеграма Владимира Зеленского​

В Укрэнерго также поздравили энергетиков с праздником и опубликовали трогательное видео. Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения удалось частично восстановить электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линиях электропередач.

Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах в любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание. А это километры бездорожья, ненастье, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент. За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что сегодня они едины в своих действиях, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и противостоять врагу на энергетическом фронте, приближая победу.

Как работают украинские энергетики: смотрите видео

Какая ситуация с восстановлением украинской энергосистемы

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя после девятой массированной атаки россиян. Как сказал эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский, в некоторых местах восстановить электроснабжение удается даже быстрее, чем ожидалось.

Однако дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше. Следовательно, в Украине продолжатся плановые отключения электроэнергии. Если лимиты на уровне областей не будут выдерживаться, то будут вводиться аварийные отключения.