От России здесь не останется и следа, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

В День государственности Владимир Зеленский обратился к украинцам с Михайловской площади. Президент подчеркнул, что уже второй год мы отмечаем этот праздник в условиях полномасштабной войны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что весь украинский народ стремится отмечать этот день в свободной столице вместе с нашими героями и победой, пишет 24 Канал.

Смотрите также Вовремя: почему Украине нужен пантеон Героев и где покоятся создатели нашей государственности

Тысячелетняя история говорит о том, что нужно побеждать

Украинский лидер подчеркнул, что победа станет началом заслуженного мира для всей нашей земли и всех наших людей. Только победа дает настоящую свободу. Ее сила определяет крепость и продолжительность мира.

Более тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать! Не останавливаться, а побеждать. Не торговаться, а побеждать,

– подчеркнул Зеленский.

Победа должна быть такой, чтобы попытки врага не шли дальше больной фантазии

Президент подчеркнул, что нужно побеждать и строить такое сильное государство, чтобы его потенциал и способность себя защитить, вера наших людей в себя, оружие в руках украинцев и единство всех вместе в государстве гарантировали сохранение государственности Украины и неповторение агрессии против нашего государства.

Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага не шли дальше больной фантазии безумных, которые вынашивают подобные планы. Наша государственность – это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины,

– подчеркнул президент.

Государственность – самая высокая жертва жизнью, которую отдают наши защитники

Государственность тяжело защищать, но труднее вернуть, если потеряешь. Она никогда не бывает только данностью, а всегда ежедневно является результатом служения и работы ради Украины.

Государственность становится самой высокой жертвой жизнью, которую наши Герои отдают ради всех нас, ради свободы Украины,

– подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Президент отметил, что наше желание победить определило, какой быть Украине дальше. В частности, сильным, свободным, европейским, государством всех, кто видит в другом украинце побратима, а во всей нашей стране, во всем ее многообразии – свое сердце, открытое для других людей, наших людей, готовое защищаться от врага.

Наш выбор свободы для Украины, для нас, для наших детей и для их детей имеет такое же цивилизационное значение, как и тысячелетний выбор крещения, ценностный выбор, государственный выбор, человеческий,

– отметил глава государства.

Добавил, что сейчас для нас победить – это определить национальный путь на поколение вперед, это подтвердить ценности ориентиры, заложенные еще тогда, за тысячелетие до нас. Это выбор единения с миром, быть участником мировой истории, чтобы иметь право на собственную историю своего народа, своей земли, своего государства.

Кроме того, это выбор нашей страны быть сильной, иначе Украине не быть. Быть таким государством, ценящим и защищающим свое, не претендующей забирать чужого.

От Аскольда и Владимира до наших защитников

Своя государственность – это та священная граница, которая защищает нацию от неволи, дает будущее, сжигает вражескую технику, объединяет лучшее и восстанавливает и оберегает святыни. Линия нашей государственности продолжается от Аскольда и Владимира до наших ребят. Ребят в боевых бригадах и подразделениях на Востоке и Юге, по всей нашей земле, которые сейчас борются ради Украины,

– подчеркнул президент.

Линия государственности будет продолжаться жизнью, силой и мечтами детей, наших внуков, всех тех миллионов, которые воюют и работают ради свободы, а также всех последующих поколений.

"Зло всегда проигрывает"

Украину и весь наш народ не одолеть даже несмотря на усталость. Глава государства отметил, что от Михайловской площади до памятника Святому Владимиру примерно такое расстояние, как до той части улицы Владимирской, куда в прошлом году ударили ракеты российских террористов. Однако, это в противоположных сторонах, и это наверняка противоположные символы, несовместимые.

Русь-Украина дала цивилизационные краски нашей части Европы и среди них нет той, которую выбрала для себя Россия. Она здесь чужая и от нее здесь не останется и следа, как не осталось следа от удара тех ракет,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заметил, что украинское государство стоит твердо, наш центр истории, европейский центр православия, христианских ценностей, человеческих ценностей. Здесь на этих киевских склонах, на нашей земле ценности всегда побеждают.

"Зло всегда проиграет. Всегда будет так, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.