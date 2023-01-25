"В его лексиконе нет слова "невозможно": политики тепло поздравляют Зеленского с Днем рождения

Владимир Зеленский 25 января отмечает День рождения. Украинскому лидеру исполнилось 45 лет. По этому случаю президента тепло приветствуют коллеги и друзья.

Как поздравляют Зеленского те, кто рядом с ним борются за будущее Украины

Елена Зеленская

Первая леди опубликовала трогательное фото с мужем. Елена Зеленская заявила, что, несмотря на все испытания, он остается тем парнем, которого она полюбила в 17 лет.

Обратите внимание Символ своего времени: какой путь прошел Владимир Зеленский за время вторжения России

Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность,

– заявила первая леди.

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента заявил Зеленский – настоящий, порядочный, сильный. Ермак подчеркнул, что впереди победа.

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины отметил: Зеленский олицетворяет дух Украины. Президент – гордость за Украину и воля к победе.

Кулеба рассказал, что даже в далекой Камбодже местные, слыша, что он из Украины, мгновенно вспоминают Зеленского. Глава МИД добавил: когда в Вашингтоне люди, отрываясь от работы, ловят на смартфон хотя бы секунду видео с украинским лидером, становится понятно, насколько глубокие изменения он олицетворяет.

"Это человек, в лексиконе которого нет слова "невозможно" и человек, для которого люди — это главное. В самые тяжелые минуты он не падает духом, а находит слова, чтобы вдохновить идти дальше к победе", – заявил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что в этот день желает Зеленскому:

победы;

счастье;

возможности больше времени проводить с семьей.

Кулеба тепло поздравил Зеленского с Днем рождения / Фото с инстаграмма главы МИД

Ирина Верещук

Вицепремьер-министр, министер по вопросам реинтеграции заметила, что в 2019 году многие спрашивали: почему Зеленский? В 2022 году все получили ответ.

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что Зеленский – лидер нации, сумевший объединить весь мир. Он смелый, преданный, порядочный, сильный духом, волевой, настоящий.

"Слуга народа"

В "Слуге" народа вспомнили слова Зеленского "мне нужно оружие, а не такси" и подчеркнули, что они войдут в историю. Так же – как и украинский лидер. Зеленский стал не только настоящим лидером нации, но и мировым лидером. Теперь Украина и украинцы стали для всего цивилизованного мира олицетворением смелости и непокорности. Да есть и будет всегда.



Смелость Зеленского поразила весь мир / "Слуга народу"

Действие

Прессслужба Действия подчеркнула, что в этот день "вместо тысячи слов – спасибо".



Зеленскому исполнилось 45 лет.

Давид Арохамия

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что хочет поблагодарить Зеленского за то, что сплотил народ, а также заставил мир поверить в Украину. Арахамия пожелал президенту и всем украинцам скорейшей победы.