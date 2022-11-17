Маразмы из бункера: в Кремле отреагировали на предложение Зеленского о "публичных переговорах"

Дмитрий Песков – спикер Владимира Путин – выполз в мир, чтобы озвучить новые маразмы из бункера. В этот раз в Кремле отреагировали на предложение Владимира Зеленского о публичных переговорах.

Песков заявил, что таких переговоров якобы не бывает. Очевидно, это некоторые особенности жизни на болотах. Заявление путинского приспешника распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Трудно представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени,

– заявил Песков.

Он подчеркнул, что цели "спецоперации" должны быть достигнуты. Однако единственная цель, которую Кремлю удается достичь – продажа Лад за похоронные деньги. По состоянию на 17 ноября количество ликвидированных в Украине оккупантов составляет уже 83 110.

Заявление Зеленского о "прямых переговорах"

Украинский лидер 16 ноября провел масштабную пресс-конференцию. На ней президент говорил о самых актуальных событиях этих дней. Кроме того, Зеленский заметил, что получал сигналы от лидеров государств, что Владимир Путин хочет переговоров. В то же время, напрямую никаких предложений не было.

Украинский лидер подчеркнул: никаких переговоров "за кулисами" не будет. Украина публично предложила формулу, ведь войну Россия ведет публично.

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