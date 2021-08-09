Соответствующие представления президент осуществил во время рабочей поездки в южные области Украины. В частности это случилось на острове Змеиный.
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Зеленский представил новое командование ВСУ
Владимир Зеленский выслушал доклад командующего Военно-Морских Сил о ситуации в зоне ответственности и представил новое командование ВСУ:
- командующего Воздушных сил – генерал-майора Николая Олещука;
- командующего Десантно-штурмовых войск – полковника Максима Миргородского.
Президент рассказал, что полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и является первым участником войны на востоке Украины и полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Также Владимир Зеленский рассказал, что согласовал и приказом министра обороны назначили:
- командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майора Андрея Ковальчука;
- командующего оперативного командования "Восток" – генерал-майора Олега Микаца;
- командующего оперативного командования "Запад" – полковника Сергея Литвинова;
- заместителя начальника Генштаба – полковника Владимира Коваля.
Президент добавил, что все назначенные – опытные офицеры и имеют боевой опыт.
Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины,
– подытожил глава государства.
Кадровые изменения в ВСУ: последние новости
- В конце июля Владимир Зеленский освободил от должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на его место Валерия Залужного.
- Впоследствии президент принял решение о смене начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операции объединенных сил Владимира Кравченко.
- Тогда же назначил Сергея Шапталу начальником Генштаба ВСУ, а Александра Павлюка – командующим Операции объединенных сил.