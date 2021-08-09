Відповідні представлення президент здійснив під час робочої поїздки у південні області України. Зокрема це трапилось на острові Зміїний.

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Зеленський представив нове командування ЗСУ

Володимир Зеленський вислухав доповідь командувача Військово-Морських Сил про ситуацію в зоні відповідальності та представив нове командування ЗСУ:

командувача Повітряних сил – генерал-майора Миколу Олещука;

командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського.

Президент розповів, що полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та є першим учасником війни на сході України та повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Також Володимир Зеленський розповів, що погодив й наказом міністра оборони призначили:

командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука;

командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца;

командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова,;

заступника начальника Генштабу – полковника Володимира Коваля.

Президент додав, що всі призначені – досвідчені офіцери та мають бойовий досвід.

Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини,

– підсумував глава держави.

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