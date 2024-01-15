Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию: он проведет ряд важных встреч
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Перед этим он посетил страны Балтии.
Владимир Зеленский 15 января прибыл в Швейцарию. Он отметил, что у него запланировано несколько мероприятий в государстве.
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Зеленский проведет переговоры с президентом
По словам украинского лидера, в Берне он проведет переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой Президентом Виолой Амхерд.
Благодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
– отметил Зеленский.
Он также выразил надежду на то, что участие Швейцарии в формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить мир на основе видения Украины.
Кроме этого, будут говорить также о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.
Запланирован также визит Зеленского в Давос. Там, по словам президента, пройдут важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО для поддержки нашей евроатлантической интеграции. Также будут встречи с лидерами государств и крупных бизнесов по усилению оборонной и экономической устойчивости Украины.
Зеленский выступит со специальной речью в Давосе
- Украинский президент Владимир Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе. Это запланировано на 16 января.
- Это произойдет на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".
- Кроме него в этой панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб и президент ВЭФ Берге Бренде.