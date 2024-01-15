Володимир Зеленський 15 січня прибув до Швейцарії. Він зазначив, що у нього заплановано кілька заходів у державі.

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Зеленський проведе переговори із президенткою

За словами українського лідера, у Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амгерд.

Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,

– зазначив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що участь Швейцарії у формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити мир на основі бачення України.

Крім цього, говоритимуть також про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

Заплановано також візит Зеленського до Давосу. Там, за словами президента, відбудуться важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО для підтримки нашої євроатлантичної інтеграції. Також будуть зустрічі із лідерами держав та великих бізнесів для посилення оборонної та економічної стійкості України.

Зеленський виступить зі спеціальною промовою у Давосі