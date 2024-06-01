Владимир Зеленский прибыл в Сингапур

Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур. Цель визита президента Украины – участие в конференции "Диалог Шангри-Ла" - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале. Украинский лидер также рассказал детали относительно своего участия в конференции.

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Зеленский прибыл в Сингапур

Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" – ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

– сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, темнотой и ядерным оружием.

Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона,

– подчеркнул украинский гарант.

Он отметил, что в Сингапуре выступит на конференции и проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.

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