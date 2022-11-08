Но не "под одеялом": Зеленский призвал россиян к жестким протестам против Кремля

Российские военные ежедневно сотнями погибают в войне против Украины. Владимир Зеленский убежден, что единственный для них выход это остановить: либо протесты в Москве, либо массовая сдача в плен.

В ходе вечернего обращения 7 ноября Владимир Зеленский призвал россиян к протестам. Об этом сообщает 24 канал.

Тема Земля перед украинскими позициями завалена телами оккупантов, – обращение Зеленского

Кремль лжет о потерях даже своим военным

По словам президента, некоторые из российских оккупантов из Приморского края пожаловались губернатору своего региона, Олегу Кожемяко, на колоссальные потери в войне против Украины. В ответ он предсказуемо соврал, что потери "далеко не такие".

От Владивостока до Павловки Донецкой области более 9 тысяч км. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что вряд ли тела большинства из этих убитых привезут обратно в условный Владивосток. И очередной губернатор Кожемяко выйдет и начнет объяснять, почему не все доехали назад.

Остановить ложь и террор Кремля можно протестами

Зеленский обратился к россиянам и напомнил, что спастись от смерти в войне против Украины можно двумя способами: протестами в Москве.

Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в телеграме, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так можно выжить,

– заявил он.

Также есть еще один способ выжить – сдаваться в украинский плен сразу, как очутились на фронте.

К теме – обращение Зеленского за 7 ноября: смотрите видео