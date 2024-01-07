Много метких вещей и все меньше спокойных ночей для россиян, – Зеленский об украинском оружии
Владимир Зеленский рассказал, что целью Украины является наращивание отечественного вооружения. По состоянию на январь 2024 года уже много метких результатов, достигнутых благодаря украинскому оружию.
Украинский лидер провел совещание с оборонным блоком правительства. Приоритетом является обеспечение украинских героев вооружением и военной техникой.
Обратите внимание Ни один из ударов без последствий не пройдет, – Зеленский отреагировал на атаку России на Покровск.
Зеленский подчеркнул, что цель – постоянная поставка, а также – устойчивое производство. Необходима четкая тенденция на увеличение собственно украинского производства. В частности, снарядов и техники. Сейчас над этим активно трудятся. Делают все возможное, чтобы украинские защитники и защитницы могли бы базироваться в значительной части своих действий на отечественное производство.
Российские оккупанты должны чувствовать мощь украинского оружия.
Сейчас уже формируется такое чувство. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет,
– говорится в сообщении.
На каждую русскую атаку будет ответ
Зеленский отреагировал на российский террористический удар по Покровску. К сожалению, погибли более 10 человек. Среди них – дети. Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты атаковали жилую застройку. Россия должна чувствовать, что ни один из таких ударов для нее не пройдет бесследно.