Украинский лидер подчеркнул, что тренировочные миссии уже начались. Однако они пока – минимальны. Украина хочет это ускорить, в то же время нужны пилоты.

Обратите внимание Россияне будут "охотиться" за F-16: какие способы могут использовать оккупанты

Президент подчеркнул, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны. Пилоты нужны на фронте.

Мы в войне. Это значит, что наши пилоты сейчас воюют. И это значит, что вы должны взять часть их, оторвать эту часть пилотов и отправить учиться на самолеты другого класса. Поэтому этот баланс военные должны менеджерить специально, чтобы не потерять тот флот, который у нас есть.

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что у России полное преимущество неба. Тем временем украинская авиация является "хоть каким-то сдерживающим фактором".

Пилоты уже тренируются в воздухе

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – в ноябре 2023 года сообщил, что украинские герои тренируются на F-16 уже в воздухе. Вероятно, на одном самолете F-16 будут тренировать сразу несколько пилотов. Уже предполагается, что первая ротация украинских пилотов и самолетов F-16 будет около одной украинской эскадрильи (12 самолетов).