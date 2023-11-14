Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт по авиации Валерий Романенко, заметив, что не стоит исключать попыток оккупантов уничтожить истребители непосредственно на аэродромах. Следовательно, вероятно, первое время пилоты будут летать в районах, куда не достанут россияне.

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Какие способы могут придумать оккупанты

Пока неизвестно точное количество пилотов, которые проходят обучение. Судя по открытой информации, можно предположить, что происходит подготовка пилотов на одну полноценную эскадрилью из 12 самолетов. Следовательно, первыми сядут за штурвал 16 – 18 пилотов – это штатное расписание эскадрильи. Хоть самолетов 12, но на 2 самолета готовят 3 пилота.

На мой взгляд, F-16 в первую очередь будут использовать для уничтожения "Шахедов", крылатых ракет в тылу, потому что моментально выпустить их на линию фронта, где россияне за ними будут охотиться, – очень опасно,

– подчеркнул Валерий Романенко.

Россияне уже думают о том, как бороться с истребителями. Первым вариантом может быть уничтожение самолетов. Для этого воздушное пространство осваивают российские истребители-перехватчики МиГ-31. У них ракеты с дальностью до 300 километров и их радары позволяют запускать ракеты на такое расстояние.

Эксперт по авиации предположил, как могут использовать F-16: смотрите видео

Второй вариант уничтожения наших самолетов россияне также активно обсуждают. Речь идет о том, чтобы запускать ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-400 и затем передавать управление ими на летающие радары.

"Если с земли можно видеть самолет на высоте 1000 метров примерно на 100 – 120 километров, то для летающего радара эта дальность повышается на 250 – 300 километров", – подчеркнул эксперт по авиации.

Итак, прежде всего, когда мы получим истребители и станет понятно, какие ракеты под ними, нам нужно разрабатывать тактику и наладить разведку. Все это для того, чтобы в момент использования самолетов в воздухе не было российских средств, которые могут им навредить.

Появление F-16 на фронте даст прикрытие нашей силе. Например, бомбардировщики, которые сейчас забрасывают передовую бомбами, опасались бы появляться вблизи линии фронта. В свою очередь это спасло бы тысячи жизней наших военных.

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