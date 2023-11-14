Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що не варто відкидати спроб окупантів знищити винищувачі безпосередньо на аеродромах. Відтак, ймовірно, перший час пілоти літатимуть у районах, куди не дістануть росіяни.
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Які способи можуть придумати окупанти
Наразі невідомо точної кількості пілотів, які проходять навчання. Судячи з відкритої інформації, можна припустити, що відбувається підготовка пілотів на одну повноцінну ескадрилью з 12 літаків. Відтак, першими сядуть за штурвал 16 – 18 пілотів – це штатний розклад ескадрильї. Хоч літаків 12, але на 2 літаки готують 3 пілоти.
На мій погляд, F-16 найперше використовуватимуть для знищення "Шахедів", крилатих ракет в тилу, бо моментально випустити їх на лінію фронту, де росіяни за ними полюватимуть, – дуже небезпечно,
– наголосив Валерій Романенко.
Росіяни вже думають над тим, як боротися з винищувачами. Першим варіантом може бути знищення літаків. Для цього повітряний простір освоюють російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Вони мають ракети з дальністю до 300 кілометрів і їхні радари дозволяють запускати ракети на таку відстань.
Експерт з авіації припустив, як можуть використовувати F-16: дивіться відео
Другий варіант знищення наших літаків росіяни також активно обговорюють. Мовиться про те, щоб запускати ракети від зенітно-ракетного комплексу С-400 й потім передавати управління ними на літаючі радари.
"Якщо із землі можна бачити літак на висоті 1000 метрів приблизно на 100 – 120 кілометрів, то для літаючого радара ця дальність підвищується на 250 – 300 кілометрів", – підкреслив експерт з авіації.
Отож найперше, коли ми отримаємо винищувачі й стане зрозуміло, які ракети під ними, нам потрібно розробляти тактику й налагодити розвідку. Все це для того, щоб у момент використання літаків, у повітрі не було російських засобів, які можуть їм нашкодити.
Поява F-16 на фронті дасть прикриття для наших сил. Наприклад, бомбардувальники, які зараз закидують передову бомбами, остерігалися б з'являтися поблизу лінії фронту. Своєю чергою це врятувало б тисячі життів наших військових.
Україна очікує на американські винищувачі: останні новини
- Українські пілоти вже тренуються на F-16 на авіабазі у США. Про це 25 жовтня повідомили у Військово-повітряних силах країни, зауваживши, що навчальна програма триватиме кілька місяців. Вона відповідає рівню знань кожного окремого пілота.
- Навчання на винищувачах також відбуватиметься у Румунії на військово-повітряній базі місті Фетешть. Техніку для тренування нададуть Нідерланди. Попередньо відомо, що підготовка триватиме пів року.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що початок навчання на F-16 залежить від багатьох факторів. Зокрема мовиться про справність техніки, формування бази, а головне – скільки іноземних інструкторів вдасться залучити. Адже вони потрібні для кожного пілота.