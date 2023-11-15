Український лідер наголосив, що тренувальні місії вже розпочалися. Однак вони наразі – мінімальні. Україна хоче це прискорити, водночас для цього потрібні пілоти.

Зверніть увагу Росіяни "полюватимуть" за F-16: які способи можуть використати окупанти

Президент наголосив, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни. Пілоти потрібні на фронті.

Ми у війні. Це означає, що наші пілоти зараз воюють. І це означає, що ви маєте взяти частину їх, відірвати цю частину пілотів і відправити вчитися на літаки іншого класу. Тому цей баланс військові повинні менеджерити спеціально, щоб не втратити той флот, який у нас є,

– наголосив Зеленський.

Український лідер повідомив, що Росія має повну перевагу небі. Тим часом українська авіація є "хоч якимось стримувальним фактором".

Пілоти вже тренуються в повітрі

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – у листопаді 2023 року повідомив, що українські герої тренуються на F-16 вже у повітрі. Ймовірно, на одному літаку F-16 тренуватимуть одразу декількох пілотів. Вже припускають, що перша ротація українських пілотів і літаків F-16 буде близько однієї української ескадрильї (12 літаків).