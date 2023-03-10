Зеленский прокомментировал заявления о "причастности украинцев" к подрыву "Северного потока"

The New York Times в своих "сливах" предполагает, что за подрывами "Северных потоков" стоят неправительственные организации. В них "могли входить украинцы".

Владимир Зеленский во время брифинга с Санной Марин – премьер-министром Финляндии – прокомментировал заявления СМИ. Ранее на них уже отреагировали в США и Германии.

Обратите внимание Немецкое издание показало яхту, связываемую со взрывами на "Северном потоке"

Что касается "Северного потока", то мы не имеем к этому никакого отношения,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что подобные заявления помогают России. Их публикуют, чтобы замедлить оказание помощи Украине.

Зеленский добавил, что Украина ясно понимает, откуда могла пойти такая информация. Украинский лидер подчеркнул: то, что такие заявления публикуют независимые СМИ, – очень опасно.

"Это неправильно, это играет только на руку России или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению", – заявил президент.

Он подчеркнул, что нужно осознавать, с кем борется Украина. Враг – один: Россия. В то же время, важно не забывать, что есть люди, которые не видят ничего, кроме денег.

Украинский лидер подчеркнул: также есть третьи государства. Они помогают России обходить санкции и одновременно заявляют о поддержке суверенитета Украины.

Подрывы "Северных потоков", очевидно, совершила Россия