Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента.

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Когда и где состоится пресс-конференция Зеленского

На сайте ОП указано, что в воскресенье, 23 февраля, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов. Мероприятие завершится пресс-конференцией Президента Украины.

Аккредитация представителей медиа проводится до 17:00 21 февраля. От одного средства массовой информации может быть аккредитовано одного корреспондента, одного оператора, одного фотографа,

– говорится в сообщении.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме – подтверждении аккредитации.

К слову, Владимир Зеленский также проводил пресс-конференцию 19 февраля. Президент Украины сделал заявления и ответил на вопросы на фоне переговоров делегаций США и России.

В то же время также должна была состояться пресс-конференция Владимира Зеленского со спецпредставителем Дональда Трампа в Украине Китом Келлогом. Однако мероприятие отменили по просьбе американской стороны.