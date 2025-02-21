Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.

До теми Зеленський зідзвонився з лідерами Франції, Британії та сенатором Гремом на тлі заяв Трампа

Коли та де відбудеться пресконференція Зеленського

На сайті ОП зазначено, що в неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій. Захід завершиться пресконференцією Президента України.

Акредитація представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого. Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа,

– мовиться у повідомленні.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.

До слова, Володимир Зеленський також проводив пресконференцію 19 лютого. Президент України зробив заяви та відповів на питання на тлі перемовин делегацій США та Росії.

Водночас також мала відбутися пресконференція Володимира Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа в Україні Кітом Келлогом. Однак захід скасували на прохання американської сторони.