После терактов в Украине давление на россию надо усиливать: Зеленский поговорил с Трюдо
Источник:Владимир Зеленский
россия продолжает военную агрессию против Украины и на протяжении последних недель совершила серию терактов в Виннице, Николаеве и Часовом Яру. После циничных обстрелов санкционное давление на россию нужно увеличить.
Зеленский "упрекнул" за турбину для "Северного потока-1"
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства 17 июля поблагодарил канадского лидера "за постоянную мощную оборонную поддержку".
Кстати Трудное решение, – Трюдо отреагировал на передачу турбины для российского газопровода
В то же время Зеленский сообщил, что в очередной раз подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.
После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и других давление нужно усиливать, а не ослаблять,
– сказал президент Украины.
Канада сделала исключение из санкций против россии
- Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1". В компании Siemens назвали решение политическим и заявили, что это важный первый шаг для поставки турбины.
- МИД Украины и Министерство энергетики заявили, что разочарованы из-за таких действий Канады. В МИД Украины призвали Канаду упразднить это решение.
- Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. Также советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук информировала, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставок газа.
- Решение Канады, которая должна вернуть Германии отремонтированную турбину, поддержали США. В Госдепе заявили, что турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы.
Последние российские теракты в Украине
Оккупанты в последние недели массированно атакуют Николаев. Ночью и утром 15 июля российские войска ударили по Николаеву из "Смерчей", попав в два крупнейших университета города. В ночь на 17 июля враг нанес удар по Николаеву ракетами С-300. В городе прозвучало не менее 10 взрывов.
10 июля оккупанты нанесли удар по Часовом Яру в Бахмутском районе Донбасса. В результате обстрела многоэтажек погибли 48 человек, среди которых один ребенок. Президент назвал удар по Часовом Яру одним из самых жестоких за время войны.
14 июля враг атаковал центр Винницы, в результате чего погибли 24 человека. Среди погибших трое детей. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
В конце июня россия нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Жертвами атаки стал 21 человек.
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