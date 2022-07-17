После терактов в Украине давление на россию надо усиливать: Зеленский поговорил с Трюдо

россия продолжает военную агрессию против Украины и на протяжении последних недель совершила серию терактов в Виннице, Николаеве и Часовом Яру. После циничных обстрелов санкционное давление на россию нужно увеличить.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства 17 июля поблагодарил канадского лидера "за постоянную мощную оборонную поддержку".

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В то же время Зеленский сообщил, что в очередной раз подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной.

После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и других давление нужно усиливать, а не ослаблять,

– сказал президент Украины.

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Последние российские теракты в Украине

Оккупанты в последние недели массированно атакуют Николаев. Ночью и утром 15 июля российские войска ударили по Николаеву из "Смерчей", попав в два крупнейших университета города. В ночь на 17 июля враг нанес удар по Николаеву ракетами С-300. В городе прозвучало не менее 10 взрывов.

10 июля оккупанты нанесли удар по Часовом Яру в Бахмутском районе Донбасса. В результате обстрела многоэтажек погибли 48 человек, среди которых один ребенок. Президент назвал удар по Часовом Яру одним из самых жестоких за время войны.

14 июля враг атаковал центр Винницы, в результате чего погибли 24 человека. Среди погибших трое детей. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

В конце июня россия нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Жертвами атаки стал 21 человек.

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