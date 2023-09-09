Стоит отметить, что днем ранее Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки. Он официально ввел нового министра обороны Рустема Умерова в персональный состав органа. Взамен он убрал Алексея Резникова.
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Ставка касалась ряда вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Он обсудил ряд важных вопросов, связанных с защитой украинской энергетики и критической инфраструктуры от российских террористических обстрелов.
Также во время Ставки поднимались вопросы защиты портов Одесщины и, в частности, инфраструктуры "зернового коридора". Также отдельной темой были защита прифронтовых территорий и подготовка к зиме.
В ходе заседания президент заслушал доклады премьер-министра, министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз" и Генштаба. Он добавил, что все поручения разданы, а работа продолжается.
Будут ли отключение зимой
- Министр энергетики убеждает, что можно провести отопительный сезон без отключений света. У страны есть все необходимые для этого ресурсы. Однако последствия возможных российских атак могут быть непредсказуемыми.
- В разведке рассказали, что в настоящее время Кремль тщательно изучает нашу критическую инфраструктуру, чтобы правильно определить маршруты запуска. Однако таких массированных обстрелов, как осенью 2022 года, уже не будет – оккупанты не имеют ресурсов.
- Следует отметить, что Украине с подготовкой к зиме активно помогают союзники. К примеру, Япония передаст турбины для производства электроэнергии для предотвращения отключений. Такая помощь обеспечит децентрализацию поколения в самых сложных условиях.